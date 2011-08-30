29 августа в районных центрах Чертков и Залещики Тернопольской области пенсионеры-чернобыльцы перекрыли дороги в знак протеста против прекращения им выплат социальной помощи, которая предусмотрена для граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», сначала пенсионеры-чернобыльцы Черткова и Залещиков провели очередной митинг под местными райгосадминистрациями, а затем перекрыли дороги в этих городах, поскольку во время предыдущей акции протеста представители РГА пообещали до 29 августа решить проблему, однако обещание так и не выполнили.

«Странной является ситуация в государстве, когда люди вынуждены свои права, гарантированные им Конституцией, защищать в судебных органах. Относительно выплаты чернобыльских доплат к пенсиям были приняты соответствующие судебные решения, однако денег люди так и не получили», – прокомментировал ситуацию руководитель фракции ВО «Свобода» в областном совете Олег СИРОТЮК.

Он добавил, что 18 августа 2011 года во время заседания 40-й сессии Тернопольского облсовета депутаты приняли обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, правительству и Верховной Раде с требованием срочно принять меры, чтобы не допустить уменьшения в 2011 году объемов финансирования социальных гарантий и обеспечить социальные выплаты в полном объеме.

Справка УНИАН. Залещики принадлежат к четвертой зоне загрязнения в результате Чернобыльской катастрофы, а по количеству онкозаболеваний занимают первое место в Тернопольской области.