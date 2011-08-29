От взрыва газопровода пострадали трое людей в Ужгороде

В Ужгороде в результате взрыва газа пострадали трое человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, сегодня в Ужгороде произошел мощный взрыв в результате повреждения газопровода и утечки газа.

Газопровод был поврежден в 16.00 в результате проведения земляных работ одной из фирм по заказу облэнерго.

О 17.07 произошел взрыв, в результате которого были повреждены окна и двери двухэтажного кафе, которое загорелось. В результате пожара бармен кафе, женщина 1967 года рождения, получила 90% ожогов тела и находится в реанимационном отделении больницы в тяжелом состоянии. Посетитель кафе, в 1976 года рождения, получила 45% ожогов тела и находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Гражданин, в 1974 года рождения, получил 30% ожогов тела, находится в ожоговом отделенные больницы.

К ликвидации пожара привлекалось 9 единиц техники и около 50 человек личного состава УМЧС в Закарпатской области и других служб.