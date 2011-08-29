Работники сахарозавода перекрыли трассу

Около двухсот бывших сотрудников сахарного завода «Подольский сахар» в поселке Вороновица Винницкого района сегодня перекрывали трассу «Львов-Тернополь-Кировоград-Знаменка» с требованием к властям посодействовать в возобновлении работы завода.

Как передает корреспондент УНИАН, участники мероприятия непрерывно пересекали проезжую часть пешеходного перехода, препятствуя таким образом движению транспорта.

Бывшие сотрудники завода также требовали выплатить им долги по зарплате в размере около 200 тыс. грн. и не допустить разрезания оборудования завода.

Только после обещания начальника Управления Министерства внутренних дел в Винницкой области Валерия НОНИКА, который приехал на место события, обеспечить круглосуточную милицейскую охрану территории завода и не допустить разворовывания оборудования с завода, люди согласились разблокировать трассу.

Справка УНИАН. Сахарный завод "Подольский сахар" не работает с 2008 года, а с 2009 года находится в стадии банкротства.