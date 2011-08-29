Московский патриарх отслужит литургию в Луганске

Власти Луганской области организуют подвоз верующих на торжественную литургию, которую 15 сентября отслужит в Луганске предстоятель Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила начальник Управления по вопросам внутренней политики и связям с общественностью Луганской облгосадминистрации Мария БОРЗЕНКО.

Она напомнила, что предстоятель РПЦ посетит Луганскую область с визитом 14-15 сентября.

По словам М.БОРЗЕНКО, 14 сентября после обеда патриарх КИРИЛЛ прилетит в аэропорт Луганска, после чего отправится в кафедральный Свято-Владимирский собор, где обратится к верующим.

«15 сентября в 9.30 на Театральной площади состоится тожественная литургия, которую проведет патриарх. На литургию ожидается приезд 15 тыс. верующих, с учетом тех, кто приедет с областей Украины. Для всех верующих будет организован подвоз из городов и районов. Соответствующую работу будет выполнять облгосадминистрация, горсовет и епархия. Для людей предусмотрены все условия. И даже если пойдет дождь, подготовлены накидки», - отметила М.БОРЗЕНКО.

По ее словам, после литургии патриарх примет участие в церемонии закладки первого камня на строительстве храма «Умиление». После этой церемонии перед памятником «Божьей Матери» предстоятель РПЦ благословит молодоженов, которые венчались этим летом. Предположительно, в церемонии примут участие 10-15 пар.

Далее патриарх КИРИЛЛ направится на торжественную встречу в колонный зал Луганского областного совета. Это будет заключительное мероприятие в рамках его визита в Луганскую область, после которого он отправится в Белгород.