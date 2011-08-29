На Львовской таможне уволены 39 человек

Сегодня решением Коллегии Государственной таможенной службы 39 работникам Львовской таможни прекращено пребывание на государственной службе. 16 - понижены в специальном звании на одну ступень.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГТСУ.

Это как работники, которые непосредственно осуществляли незаконный пропуск грузов без налогообложения, так и руководители подразделений, которые не обеспечили надлежащего контроля, а также работники Службы борьбы с контрабандой Львовской таможни, которые допустили незаконный ввоз товаров, говорится в сообщении.

Так, в результате очередной проверки был выявлен ряд нарушений на этой таможне в течение мая-июня 2011 года.

А именно - ввоз товаров на таможенную территорию Украины без надлежащего налогообложения грузовыми и грузо-пассажирскими транспортными средствами, которые пересекали государственную границу Украины в зоне деятельности Львовской таможни.

При этом, по информации таможенных органов Республики Польша, эти транспортные средства не только перевозили грузы, при этом еще и происходила процедура возмещения НДС при экспорте из ЕС.

В тоже время, отдельные должностные личности Львовской таможни, злоупотребляя служебным положением, предоставляли разрешение на перемещение транспортных средств с товарами без проведения таможенного контроля.

А все эти транспортные средства пропускались ими как пустые или с грузом в количестве, которое якобы не подлежит налогообложению.

Учитывая, что товары были ввезены без всякого налогообложения, действия этих лиц нанесли материальный ущерб государству.

Все материалы по выявленным фактам переданы в правоохранительные органы, которые будут решать вопрос о наличии в действиях нарушителей признаков служебных преступлений.

Кроме того, в таможенном ведомстве отметили, что поскольку зона деятельности Львовской таможни до сих пор остается напряженным направлением, здесь планируется установить систему автоматического считывания номерных знаков транспортных средств.

Таким образом, это позволит фиксировать транспортные средства, которые пересекают таможенную границу. Также пункты пропуска будут обустроены разветвленной сетью камер видеонаблюдения, что позволит еще более эффективно противодействовать контрабанде и коррупционным проявлениям.

Как сообщал УНИАН, по результатам комплексной проверки Львовской таможни, которая проводилась в марте, было уволено из таможенных органов 27 человек.

Кроме этого, 11 должностных лиц таможни были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде понижения в специальном звании на одну ступень.