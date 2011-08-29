В Донецкой области 18-летний парень зарубил топором родителей и закопал их тела в лесополосе.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, преступление совершено в селе Дилеевка Константиновского района. 18-летний местный житель поссорился с отцом, который пытался провести с сыном нравоучительную беседу. Раздраженный замечаниями, сын схватил топор и хладнокровно нанес удары сначала матери, а потом отцу. Своих жертв он додушил куском троса. После этого взял родительский автомобиль и вывез трупы в лесополосу, где закопал.

Соседям молодой человек заявил, что родители «уехали отдыхать» и стал распродавать имущество. Заподозрив недоброе, односельчане вызвали милицию.

После беседы с сотрудниками милиции парень признался в содеянном.

Подозреваемому грозит минимум пятнадцать лет лишения свободы. Ему назначена психиатрическая экспертиза.