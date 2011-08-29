Воспитательница детсада напала на детей с ножом: 8 раненых
Инцидент в Китае
Сотрудница негосударственного детского сада в Шанхае напала на детей с ножом, ранив восьмерых. Как сообщает ТСН, один ребенок находится в тяжелом состоянии.
По информации китайских СМИ, нападение произошло в понедельник в районе Минханг, где проживает много рабочих-мигрантов.
Женщина, по некоторым данным, страдала транзиторным психозом (скоротечный психический приступ), ее взяли под стражу.
Пострадавшие дети отправлены в больницу для оказания помощи. Четверо из них отделались легкими травмами, один ребенок получил серьезное ранение. Впрочем, врачи утверждают, что жизни пострадавших малышей вне опасности.
Напомним, в последние годы китайские школы и детские сады усилили меры безопасности после нескольких кровопролитных нападений в общественных местах, в результате которых десятки людей погибли и получили ранения.