Погода на завтра

Завтра, 30 августа, в Украине сохранится сухая погода, днем до 29° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, местами кратковременный дождь, гроза ожидается лишь днем в карпатском регионе.

Ветер в западной и северной частях южный, на остальной территории восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 10-15°, в южной части местами 16-19°, на побережье морей до 23°; днем 24-29°, в южных областях и в Крыму 27-32°.

В столице и Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 10-15°, днем 24-29°; в Киеве ночью 13-15°, днем 26-28°.

Сегодня, 29 августа, температура воды в Черном и Азовском морях 21-24° (в районе Черноморского 15°), в Днепре возле Киева - 20°.