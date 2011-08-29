Ахметов купил медицинское оборудование за 22 миллиона

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» оснастил современным медицинским оборудованием новый Центр лучевой терапии в г. Ривне.

Как передает корреспондент УНИАН, это, в частности, высокоэнергетический линейный ускоритель, шестнадцатисрезовый компьютерный томограф, комплект оборудования для позиционирования и иммобилизации пациента, дозиметрии. Дополнительно Фонд обеспечивает модернизацию оборудования для контактной лучевой терапии диспансера.

Таким образом в Ривненском онкологическом диспансере созданы условия для эффективной работы радиологической службы по мировым стандартам своевременного выявления и лечения онкологических болезней.

Как заявил директор Фонда Р.АХМЕТОВА «Развитие Украины» Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ, открытие ривненского Центра лучевой терапии состоялось благодаря государственному и частному партнерству, «которое нацелено на развитие благотворительных программ». «Здесь мы очень хорошо сотрудничаем с областной администрацией, с менеджментом самой больницы. Мы запускались в кратчайшие сроки – с начала года. Мало кто верил, что мы к сентябрю начнем работу. Но это произошло», - отметил А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, Фонд вложил в новое оборудование для этого центра 22,2 млн. грн. «Со своей стороны область взяла на себя обязательство по реконструкции, созданию современного помещения для центра и все технически необходимые вещи», - добавил он.

Директор Фонда заявил, что «Развитие Украины» нацелено на многолетнее сотрудничество. «Не просто купить оборудование, поставить и забыть. В это партнерство входит и обучение всех специалистов (12 человек), которые работают на новом оборудовании, выстраивание правильной системы менеджмента для лечебного учреждения. Мы совместно ставим задачу, чтобы шли научные публикации из ривненского Центра лучевой терапии», - сказал он.

А.ЗАБОЛОТНЫЙ заявил, что самое главное для Фонда – выстраивание системы контроля качества лечения: настрой на пациента, на результативность. «Через полгода мы вместе с международными специалистами и с компанией-поставщиком произведем замер. Посмотрим, что происходит, какие нужны коррекции», - отметил он.

По словам директора Фонда «Развитие Украины», в целом в лечение онкологии Фонд Р.АХМЕТОВА планирует вложить более 300 млн. грн. «Мы уже проработали Львов, Ривне. В следующем году – еще две области на западной Украине. Ведется работа в Киеве – в Национальном институте рака и в Донецке – в противоопухолевом центре», - сказал А.ЗАБОЛОТНЫЙ. Он также подчеркнул, что проект по онкологии «Рак излечим» для Фонда Р.АХМЕТОВА – самый крупный. На втором месте проект по туберкулезу.

Справка УНИАН. Проект «Рак излечим. Своевременна диагностика и лечение онкологических болезней» - первый и единственный в Украине масштабный проект по поддержке государственной системы помощи онкологическим больным. Этот проект – самая большая инвестиция в размере 315 млн. грн. в развитие государственной онкологической службы Украины. Проект нацелен на создание условий для эффективной работы государственной онкологической службы и улучшение качества диагностики и лечения онкобольных с помощью новейшего оборудования и внедрения передового опыта лечения рака.