Московский патриархат признал, что едва не раскололся из-за Ющенко

Украинская православная церковь (Московского патриархата) признала, что поддержка лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах 2004 года была ошибкой.

По данным сайта WikiLeaks, об этом в своей депеше в Госдепартамент США от 9 января 2009 года написал тогдашний посол Соединенных Штатов в Украине Вильям ТЕЙЛОР, сообщает Украинская правда.

По словам В.ТЕЙЛОРА, такую позицию УПЦ (МП) на встрече с представителем Посольства США озвучил председатель отдела внешних церковных связей архимандрит КИРИЛЛ (ГОВОРУН).

"Он признал, что поддержка ЯНУКОВИЧА во время президентских выборов в 2004 году была ошибкой, и подчеркнул независимость украинского филиала Русской православной церкви. Архимандрит КИРИЛЛ отметил, что после 2004 года церковь стоит в стороне от политики. Он также отметил, что УПЦ МП публично осуждала неофициальные православные пророссийские группы, которые делали политические заявления", - писал посол.

По мнению архимандрита КИРИЛЛА, в 2004 году существовал риск раскола православного движения из-за усилий кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО добиться признания независимых от УПЦ МП церквей.

Впоследствии В.ЮЩЕНКО также стал причиной внутреннего кризиса в Украинской православной церкви (Московского патриархата).

"ГОВОРУН сказал, что участие Президента ЮЩЕНКО в праздновании 1020-летия Крещения Киевской Руси в июле 2008 года почти вызвало раскол в УПЦ МП", - отмечал дипломат.