Журналистов ТВі задержали вооруженные члены "общественной организации"

Журналистов телеканала ТВі в акватории Днепровско-Тетеревского лесничества неподалёку от Киева задерживали вооруженные представители общественной организации «Рубеж».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТВі.

По словам журналиста Дмитрия ГНАПА, после того как съемочную группу задержали вооруженные представители общественной организации «Рубеж», а затем 40 минут продержали автоматчики, на место прибыла водная милиция, которая инкриминировала им "использование резиновой лодки без документов и нахождение в ней без спасательных жилетов".

Телеканал ТВі обратился с заявлением в милицию, а также в Вышгородскую прокуратуру, с требованием дать правовую оценку действиям общественной организации «Рубеж» и разобраться в ситуации с задержанием журналистов.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем неизвестные лица на лодке задержали съемочную группу телеканала TВi в районе Днепровско-Тетеревского лесничества под Киевом во время выполнения редакционного задания. Впоследствии к ним на другой лодке присоединились стражи порядка, которые отбуксировали лодку журналистов к берегу.

Как отметили в милиции, съемочная группа была задержана из-за нарушения правил управления моторными плавсредствами и отсутствия документов на них.

Работники милиции составили административный протокол о нарушении и отпустили съемочную группу.