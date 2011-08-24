Китайский банк готов кредитовать украинское село

Китайский "Эксимбанк" готов кредитовать проекты в аграрном секторе Украины. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на слова министра аграрной политики Николая ПРИСЯЖНЮКА.

Сообщается, что Н.ПРИСЯЖНЮК подписал с Экспортно-импортным банком Китайской Народной Республики и Китайской национальной корпорацией машинной индустрии и генеральных подотрядов Меморандум о сотрудничестве по вопросам развития сельского хозяйства в Украине. Подписание состоялось во время официального визита Н.ПРИСЯЖНЮКА в КНР.

Во время встречи главы Минагропрода с вице-президентом "Эксимбанка" КНР Чжу СИНЬЦИНОМ китайская сторона проинформировала, что банк заинтересован в предоставлении кредитов под проекты в аграрном секторе Украины. «При этом банк сегодня готов предоставлять финансирование не только под госгарантии, но и под гарантии украинского или европейского банков», – отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Министр и вице-президент "Эксимбанка" договорились создать рабочую группу в составе ГП «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», ПАО «Акционерный коммерческий банк «Киев» и Китайской национальной корпорации машинной индустрии и генеральных подотрядов, которая должна в сентябре текущего года предоставить на рассмотрение Эксимбанка КНР перечень инвестпроектов с предварительным технико-экономическим обоснованием.

Как сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК, Эксимбанк КНР заинтересован кредитовать такие проекты, как строительство в Украине животноводческих комплексов и свинокомплексов, создание совместных предприятий для выращивания сои и пшеницы для последующей реализации за рубежом, строительство современных элеваторов и зернохранилищ, строительство парников для выращивания овощей и создания ряда крупнооптовых овощных рынков на территории Украины.