Прокуроры просят для судьи-колядовальщика 11 лет с конфискацией

Представители государственного обвинения в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает уголовное дело о взяточничестве, возбужденное против экс-председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА, просят избрать ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должность в суде.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, в то же время представители прокуратуры просят суд избрать для другого судьи указанного суда Вячеслава ЛЮБОШЕВСКОГО меру наказания в виде 5 лет лишения свободы также с конфискацией имущества и лишением права в дальнейшем заниматься судейской деятельностью.

На судебном заседании проходят дебаты, после чего суд должен уйти в совещательную комнату для вынесения приговора обоим подсудимым.