Стрельба и драка: развеселая компания дважды напала на милицию

Прокуратура Стаханова Луганской области расследует уголовное дело по факту стрельбы и драки с участием депутата поссовета и милиционеров.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь областной прокуратуры Александр ЗАЙЦЕВ.

«Такой инцидент был, уголовное дело возбудила прокуратура Стаханова. На данный момент идет опрос многочисленных свидетелей, после чего будет выяснена официальная версия происшедшего», - сказал ЗАЙЦЕВ.

Информацию о драке и стрельбе УНИАН подтвердила и руководитель пресс-службы областного Управления МВД Татьяна ПОГУКАЙ.

«Действительно, факт имел место. Но рассказывать подробности я не имею права, следствие ведет прокуратура, - сказала ПОГУКАЙ.

По неофициальной информации, инцидент случился в ночь с 3 на 4 августа в Стаханове, когда двое сотрудников ППС патрулировали город в районе улицы Богдана Хмельницкого. Они заметили, что в развлекательном комплексе «Комфорт» компания из семи мужчин, среди которых был депутат одного из местных поссоветов, приставала к девушкам. Когда девушки возмутились, один из них ударил жертву рукой по лицу. Они обратились за помощью к патрульным. Милиционеры потребовали прекратить бесчинства, но семеро мужчин напали на них и жестоко избили.

Сотрудники ППС сообщили о хулиганах в Стахановский горотдел. Милиционеры установили место проживания одного из нападавших и направили к нему группу задержания. В его доме находились остальные участники инцидента. Они принялись стрелять в правоохранителей из охотничьего ружья. По неофициальным данным, двое правоохранителей оказались в больнице с огнестрельными ранениями ног, еще двое - в сотрясением мозга, ушибами и повреждениями грудной клетки.