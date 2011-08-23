Газета «День» запустила масштабный веб-проект - «Украина Incognita»

Ежедневная всеукраинская газета «День» к своему 15-летию запустила масштабный веб-проект - «Украина Incognita».

Как сообщили УНИАН в издании, интернет-проект «Украина Incognita» - это продолжение работы «Дня» по изучению и осмыслению украинской истории - в виртуальном мире. Уникальный массив исторических и краеведческих материалов, которые на протяжении 15 лет публиковались на страницах газеты, а также в изданиях Библиотеки «Украина Incognita», переведен в электронный формат, и теперь они доступны на сайте «Украина Incognita».

С момента создания «День» одним из ключевых своих заданий видел реконструкцию правдивой украинской истории. Главный редактор издания Лариса ИВШИНА убеждена, что именно наша история является мощнейшим источником украинской идентичности. «Внимательное «прочтение процессов», которые происходили и происходят на постсоветском пространстве, убеждает меня в том, что борьба продолжается не только за ресурсы, не только за нефть и газ, а в первую очередь - за место в истории», - отметила она.

На протяжении 15 лет «День» в сотрудничестве с выдающимися историками, философами, культурологами, краеведами исследовал достаточно много противоречивых, малоизвестных и вообще неизвестных эпизодов нашего прошлого. Сегодня – это огромная база исторических материалов, архивных документов, фото, воспроизведенных родословных украинских семей.

Как отмечают в газете, еще десять лет назад было очевидно, что в украинском обществе есть запрос на понимание своей истории. Это дало толчок к изданию в 2002 году книги «Украина Incognita» - первой из библиотечной серии газеты. Сегодня Библиотека «Дня» насчитывает одиннадцать книг (очередная, двенадцатая будет представлена на Форуме издателей во Львове уже в нынешнем сентябре). Тексты, вошедшие в эти книги, остаются актуальными сегодня и, в то же время, нуждаются в новом прочтении. Потому масштабные наработки «Дня» отныне выходят за пределы бумажного формата, и распространяются на онлайн-пространство.

На сайте «Украина Incognita» можно найти уже традиционные для газеты рубрики: «История и Я», «Маршрут №1», «Семейный альбом Украины» (исследование запрещенной в советские времена темы – истории украинских родов и семей, которое имеет целью реставрацию прошлого Украины через воссоздание историй украинских семей).

Также впервые в украинском Интернет-пространстве «День» создает виртуальный фонд наилучших музеев Украины, что даст возможность пользователям собственными глазами увидеть наилучшие музейные экспозиции страны.

Кроме того, на сайте «Украина Incognita» рубрики «TOP-книги, которые стоит прочесть», «Интеллектуальный календарь», «Читатели «Дня» онлайн», «Полемика», которые будут дополнять общий образ сайта и его ключевую цель – формирование неискаженной исторической памяти украинцев.