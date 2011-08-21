Глава УМВД: дети погибших милиционеров идут служить в милицию

В Чернигове в областном Управлении МВД почтили память милиционеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей УМВД Украины в области.

С семьями погибших встретился руководитель УМВД Александр МИХАЙЛИК.

По его словам, на Черниговщине при исполнении служебных обязанностей погибли 59 сотрудников правоохранительных органов.

Обращаясь к родным и близким погибших коллег, он отметил большую ответственность живых перед памятью героев, которая заключается не только в доброй памяти о погибших, комплектовании стендов ведомственного музея, а прежде всего в заботе о семьях погибших, помощи в решении ими сложных социально-бытовых проблем.

А.МИХАЙЛИК напомнил членам семей погибших, что они могут и должны обращаться к нему лично в случае возникновения проблем. "Искреннее отношение и любая посильная помощь гарантированы", - заверил он собравшихся.

А.МИХАЙЛИК вручил родственникам погибших материальную помощь, а также назвал позитивным тот факт, что значительная часть детей погибших стражей порядка становится милиционерами, чтобы, как и их родители, защищать законность и правопорядок.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику сотрудникам милиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей. В память о них в Вознесенской церкви Свято-Троицкого монастыря отслужили поминальную панихиду.