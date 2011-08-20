В центре Харькова на пять дней перекроют движение транспорта
17:54, 20 августа 2011Общество
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Из-за "праздничных мероприятий"
В Харькове 21-25 августа перекрывается движение транспорта в центре города.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, приуроченных к 68-й годовщине освобождения Харькова от фашистских захватчиков, Дня города, Дня Государственного Флага Украины, 20-й годовщины Независимости Украины.
На четыре дня полностью или частично будет перекрыто движение транспорта на площади Свободы и на других центральных площадях и улицах Харькова.
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