В центре Харькова на пять дней перекроют движение транспорта

В Харькове 21-25 августа перекрывается движение транспорта в центре города.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, приуроченных к 68-й годовщине освобождения Харькова от фашистских захватчиков, Дня города, Дня Государственного Флага Украины, 20-й годовщины Независимости Украины.

На четыре дня полностью или частично будет перекрыто движение транспорта на площади Свободы и на других центральных площадях и улицах Харькова.