В столкновении легковушки с грузовиком погибли 4 человека

Вчера в 17.40 в Крыму возле с. Стахановка Первомайского района на автодороге Армянск - Симферополь в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли 4 человека, в том числе ребенок 2007 г.р.

Как сообщает пресс-служба МЧС, еще два человека, в том числе ребенок 2004 г.р., с травмами различной степени тяжести госпитализированы.