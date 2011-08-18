В столкновении легковушки с грузовиком погибли 4 человека

08:23, 18 августа 2011
Общество
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В том числе ребенок 2007 г. р

Вчера в 17.40 в Крыму возле с. Стахановка Первомайского района на автодороге Армянск - Симферополь в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли 4 человека, в том числе ребенок 2007 г.р.

Как сообщает пресс-служба МЧС, еще два человека, в том числе ребенок 2004 г.р., с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

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