Движение "Донбасс без цензуры" обращается к Януковичу

В Донецке представители местных СМИ и общественных организаций создали движение "Донбасс без цензуры".

Как сообщается на сайте газеты «Донбасс», движение было создано участниками проходившей в городе конференции «Препятствия профессиональной деятельности журналистов на Донбассе», в которой приняли участие журналисты, общественные активисты и известные деятели культуры и науки.

Организаторы и участники конференции обсудили состояние свободы слова в Донбассе, а именно: попытки оказать давление и безосновательные проверки налоговыми органами независимых СМИ, попытки вмешательства в редакционную политику, систематическое игнорирование государственными органами власти и органами местного самоуправления Донбасса информационных запросов и ограниченный доступ свободных СМИ к пресс-конференциям глав Луганской и Донецкой облгосадминистраций и в отдельных органах местного самоуправления из-за непрозрачных и выборочных механизмов аккредитации журналистов.

В ответ на эти вызовы участниками конференции было принято решение о создании общественного движения "Донбасс без цензуры». Инициаторами его создания стали ОО «Агентство демократического развития Донбасса», Луганская областная организация «ОПОРА», ОО «Институт развития и социальных инициатив», Луганская областная организация «Гражданская платформа», ОО «Институт Адвокаси», ОО «Общественная служба правовой помощи», Всеукраинская ассоциация общественных организаций «Общественный парламент».

Первыми шагами движения стало обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ относительно ситуации, которая сложилась со свободой слова в Донбассе, и организован сбор подписей под петицией "За Донбасс без цензуры".