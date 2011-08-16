Украинский агрохолдинг покупает компанию "Русские масла"

Украинская агропромышленная компания "Кернел" приобретает 100% акций компании "Русские масла", сумма сделки составит приблизительно 75 млн. долл., говорится в сообщении украинского холдинга.

Сделка, получившая ранее одобрение российского антимонопольного ведомства, будет завершена в начале сентября.

В сообщении отмечается, что сумма сделки формируется из оценки компании (около 60 миллионов долларов) и денежного вознаграждения (15 миллионов долларов).

"Приобретение "Русских масел" обеспечит покупателю дополнительные производственные мощности - порядка 400 тысячи тонн продукции в год с трех производственных мощностей - в Краснодарском и Ставропольском краях, а также мощности по разливу и бутилированию - около 100 тысяч тонн масла в год", - говорится в сообщении холдинга.

В 2012 году приобретаемые мощности принесут "Кернел" около 20 млн. долл. дохода.

В сообщении отмечается, что сделка позволит "Кернел" диверсифицировать географию бизнеса. Тем более, замечает РИА "Новости", что Россия - второй в мире производитель семян подсолнечника и третий по величине экспортер подсолнечного масла.

Компания "Русские масла" сформирована на базе предприятий - производителей растительных масел и шротов в Ставропольском и Краснодарском краях. По данным с сайта компании, ее мощности составляют около 5% маслодобывающих мощностей РФ.