Суд изучает, есть ли гостайна в обвинительном заключении Пукачу

Печерский районный суд Киева приобщил к уголовному делу против бывшего генерала Министерства внутренних дел Алексея ПУКАЧА электронный адрес вдовы журналиста Георгия Гонгадзе Мирославы ГОНГАДЗЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам адвокат М.ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

По ее словам, такое решение суд принял во время сегодняшнего заседания,

Адвокат отметила, что это сделано для того, чтобы суд имел возможность сообщать М.ГОНГАДЗЕ о дате и времени проведения судебных заседаний по этому делу, поскольку она проживает в США.

Кроме того, В.ТЕЛИЧЕНКО отметила, что она попросила провести экспертизу, в которой эксперт по вопросам государственной экспертизы четко указал бы фрагменты обвинительного заключения и представления, которые содержат государственную тайну, с целью их дальнейшего исключения или изъятия для ознакомления пострадавшей с остальным текстом.

На данное время суд объявил перерыв по делу, чтобы изучить, есть ли государственная тайна в тексте обвинительного заключения.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура 31 марта утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело А.ПУКАЧА.

По данным ГПУ, досудебным следствием установлено, что обвиняемый в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия относительно общественного деятеля Алексея ПОДОЛЬСКОГО и журналиста Г.Гонгадзе и 17 сентября 2000 года преднамеренно совершил убийство последнего.

Кроме этого, в июле 2003 года А.ПУКАЧ, злоупотребляя своим служебным положением, дал противоправное указание подчиненным сотрудникам милиции уничтожить официальные документы, в том числе относительно незаконного внешнего наблюдения за Г.Гонгадзе, в результате чего создавал препятствия органам досудебного следствия в раскрытии указанного убийства.

Дело против А.ПУКАЧА рассматривается в Печерском райсуде в закрытом режиме.