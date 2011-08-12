Под Печерским судом - один силовик на каждых трех митингующих

Милиция не зафиксировала нарушений общественного порядка во время сегодняшних митингов оппозиции в поддержку экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО возле Печерского и Апелляционного судов в Киеве.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, сегодня с 09.00 возле здания Печерского райсуда, расположенного на ул. Крещатик, 42, в 41 палатке находились около 100 сторонников и представителей политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина". Неподалеку возле 5 палаток находились около 200 представителей Всеукраинской общественной организации "Общевоинский союз Украины".

По состоянию на 14.00 количество сторонников "Общевоинского союза Украины" осталась неизменной, а число сторонников Ю.ТИМОШЕНКО увеличилось до 150 человек.

По данным УСО, охрану общественного порядка на указанной территории обеспечивают 70 сотрудников милиции и 50 военнослужащих внутренних войск МВД Украины.

В то же время сегодня утром возле здания Апелляционного суда Киева, который расположен по ул. Соломенская, 2-А, в период с 10.00 до 11.10 находились около 120 представителей БЮТ во главе с народным депутатом Украины, председателем Киевской областной организации политической партии ВО “Батькивщина” Юрием ОДАРЧЕНКО и заместителем председателя ВО «Батькивщина» Александром ТУРЧИНОВЫМ, которые установили одну палатку и провели митинг в поддержку экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.

Как отметили в МВД, в 11.40 участники акции демонтировали палатку и разошлись.

Охрану общественного порядка возле Апелляционного суда обеспечивали 100 сотрудников милиции.