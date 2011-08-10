НБУ предупреждает: по Украине бродят фальшивые евро

Национальный банк Украины в первый день августа разослал всем финансовым учреждениям страны предупреждение об увеличении количества фальшивых банкнот достоинством 500 евро. Первый банк страны рекомендовал усилить контроль валюты с помощью инфракрасных и ультрафиолетовых детекторов, пишет Newsru.Европа.

По информации Национального банка Украины, чаще всего из оборота изымаются фальшивки номиналом 500 евро, выпущенные в 2002 году. В сообщении Нацбанка указывается, что выявленные банкноты имеют реквизит R 002А3, а их серийные номера начинаются на Х 026772. Основные признаки подделки - имитация защитной ленты и рельефных элементов тиснения. На фальшивых банкнотах эти элементы на ощупь остаются гладкими.

Независимые эксперты считают, что рост числа фальшивых купюр единой европейской валюты является реакцией преступного мира на попытки украинцев и представителей малого бизнеса обезопасить свои доходы и сбережения от возможных потрясений, а также вывести свои активы из-под контроля властей.

В то же время президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в интервью Deutsche Welle вісказал мнение, что фальшивки были и остаются проблемой лишь для простых украинцев. Для украинских банков не составляет большого труда выявить подделку. Они обладают достаточно эффективными средствами контроля, но предпочитают не принимать подозрительные, по их мнению, купюры. Так что если наличные евро вместе с одеждой попали в стиральную машину, их примут только в нескольких банках. И не по номинальной стоимости, а за немалую комиссию.

По словам эксперта, украинцы фактически беззащитны перед подделками в тех случаях, когда покупают и продают валюту, получают в ней сдачу или разменивают крупные банкноты на более мелкие.