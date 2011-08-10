Правозащитники: не одна Тимошенко страдает от дыма в камере

Винницкая правозащитная группа заявляет, что фактическое принуждение лиц, взятых под стражу, к «пассивному курению» является грубым нарушением прав человека.

Об этом УНИАН сообщили в Винницкой правозащитной группе, комментируя жалобу родственников бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО на то, что последняя вынуждена находиться в камере СИЗО вместе с осужденной, которая курит в жилом помещении (камере).

Винницкая правозащитная группа отмечает, что независимо от того, кого принуждают к «пассивному курению» – бывшего высокопоставленного чиновника, государственного деятеля или рядового заключенного, - государство обязано в равной степени заботиться о сохранении здоровья лиц, которые находятся под его полным контролем и находятся во время заключения в полной зависимости от государства. «Никакие аргументы о перенаселенности тюремной системы, сложных экономических условиях и т.д. не должны приниматься во внимание, когда речь идет о здоровье человека», - отмечают правозащитники.

Винницкая правозащитная группа напоминает, что вопросы принудительного «пассивного курения» в пенитенциарной системе неоднократно становились предметом рассмотрения Европейского Суда по правам человека.

Так, по данным правозащитников, в недавнем решении по делу «Флореа против Румынии» суд установил что длительное пребывание арестованного в помещении с другими заключенными, которые создавали для него ситуацию «пассивного курения», было жестоким обращением и являлось нарушением ст.3 Европейской Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Аналогичную позицию занял Европейский суд и по делу «Трепашкин против России №2», однако справедливо будет отметить, что заявитель по этому делу страдал бронхиальной астмой.

Кроме жестокого обращения принуждение заключенных к «пассивному курению» может, по мнению правозащитников, представлять и угрозу нарушения права на безопасную окружающую среду, которое является производным от прав человека, определенных предписаниями ст.8 Евроконвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Хотя такое право человека, как право на здоровье отдельно не защищается Евроконвенцией, однако оно защищается Конституцией и законами Украины, следовательно Государственная пенитенциарная служба должна обеспечить соблюдение этого права всем заключенным, напомнила правозащитники.

Винницкая правозащитная группа также сообщает, что регулярно получает жалобы украинских заключенных и осужденных на принуждение к «пассивному курению». Потому правозащитники надеются, что благодаря большому общественному вниманию к обстоятельствам и условиям заключения Ю.ТИМОШЕНКО можно будет безотлагательно начать реальные шаги, направленные на прекращение практики «пассивного курения», которое представляет очевидную и серьезную опасность правам каждого, кто подвергается такому обращению.