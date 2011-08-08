В Киев приехала мать Тимошенко

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО жалуется на одну из своих курящих сокамерниц в Лукьяновском СИЗО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам возле Печерского районного суда Киева сообщил ее муж Александр ТИМОШЕНКО.

Он рассказал, что вместе с Ю.ТИМОШЕНКО в камере находятся еще две женщины, одна из которых курит.

«У нее две женщины. Правда, одна курящая», - сказал А.ТИМОШЕНКО.

«Сейчас мы принимаем меры… Она (Юлия ТИМОШЕНКО – УНИАН) очень болезненно на это (табачный дым – УНИАН) реагирует», - добавил А.ТИМОШЕНКО.

Он также напомнил, что в пятницу Ю.ТИМОШЕНКО передали в камеру небольшой телевизор, а также ей передают продукты питания.

А.ТИМОШЕНКО добавил, что в Киев приехала мать Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы ее поддержать.