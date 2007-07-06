Открылся 16-й ”Славянский базар”

В Витебске в Белоруссии в пятницу открылся XVI международный фестиваль искусств "Славянский базар", передает корреспондент РИА Новости.

В этом году, по данных организаторов, фестиваль собрал 4,5 тысячи участников и гостей из 32 государств - в частности, РФ и Белоруссии, Украины, Сербии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Польши, Литвы, Израиля, Македонии, Словении, Австралии, Австрии, Молдавии, Казахстана и других. Впервые на сцену "Славянского базара" выйдут представители Кубы, Венгрии и Боливии.

Гостьей фестиваля стала легендарная исполнительница французского шансона Патрисия Каас - она должна выступить на концерте-открытии "Базара". В нем также примут участие победительница конкурса "Евровидение -2007" сербская певица Мария Шерифович, Валерий Леонтьев, София Ротару, Лариса Долина, Руслан Алехно и другие артисты.

Традиционно участников "Славянского базара" приветствовал президент республики Беларусь Александр Лукашенко.

После этого президент Белоруссии вручил первую на фестивале награду - статуэтку "Через искусство - к миру и взаимопониманию!". Ее удостоилась народная артистка Украины и Молдавии София Ротару.

Министр культуры и массовых коммуникаций РФ Александр Соколов зачитал приветствие президента России участникам фестиваля, а чрезвычайный и полномочный посол Украины в Белоруссии Игорь Лиховой - приветствие президента Украины Виктора Ющенко.

Главными событиями "Славянского базара" традиционно считаются конкурсы исполнителей эстрадной песни - детский и взрослый. В них примут участие по 22 артиста из 19 стран. Имена победителей жюри, возглавляемое (у взрослых) Кимом Брейтбургом и ( у детей) Анитой Цой, назовет 10 июля.