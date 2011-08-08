Начальник райотдела ГАИ погорел на взятках

Работники СБУ разоблачили факт противоправной деятельности начальника Чутовского районного отдела ГАИ УМВД Украины в Полтавской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Полтавской области.

По их данным, злоупотребляя служебным положением, начальник райотдела ГАИ систематически требовал и получал взятки от владельцев транспортных средств за прохождение государственного технического осмотра автомобилей.

Установлено, что с июня по декабрь 2010 года должностные лица Чутовского ГАИ составляли административные протоколы на владельцев транспортных средств за нарушение правил дорожного движения и безосновательно не направляли их в органы исполнительной власти и суд, требуя от владельцев автомобилей материальное вознаграждение. В ходе следствия установлено, что такие действия сотрудника ГАИ нанесли государству ущерб на сумму более 350 тыс. грн. в виде неуплаченных штрафов.

По факту получения взятки служебным лицом, совмещенного с вымогательством, органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч.1,2 ст. 368 (получение взятки) и ч.3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.