Столичная власть готовит эксперимент с «карточкой киевлянина»

Власти Киева планируют в октябре этого года начать эксперимент по внедрению социальной карточки киевлянина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО во время презентации концепции «Карточки киевлянина».

Конкурсная комиссия готовит условия конкурса для отбора потенциальных исполнителей работ проекта.

“Цель внедрения пилотного проекта системы Карточки киевлянина - только учет льготных категорий жителей города Киева, которые имеют право на бесплатный проезд в метрополитене, а не предоставление льгот в целом, которые предусмотрены законами и предоставляются на уровне государства”, - подчеркнул Р.КРАМАРЕНКО.

Чтобы получить карточку киевлянина, гражданин должен будет обратиться с заявлением и соответствующими документами в районное управление социальной защиты. После проведения проверки данных они будут переданы в единый социальный реестр города, и гражданину будет присвоен социальный идентификационный номер. После этого человек выбирает самостоятельно банк, в котором хочет обслуживаться, и там заказывает карточку. Будет выдаваться карточка киевлянина бесплатно. Ее получение предусмотрено в течение недели со дня обращения и подачи необходимых документов, перечень которых будет обнародован на сайте городской власти.

“Это будет пластиковая банковская платежная карточка с контактным и бесконтактным чипом”, – объяснил Р.КРАМАРЕНКО.

Производство карточек будет осуществляться на специальном предприятии, которое будет обеспечивать необходимый уровень безопасности технологического процесса, защиту самой карточки и защиту информации карточки от модификации.

Предусмотрено, что социальная карточка сможет поддерживать около 16 отдельных независимых дополнений. Первоочередные из них: социально-финансовое дополнение, что позволяет идентифицировать клиента; банковское платежное дополнение для проведения финансовых трансакций; транспортное дополнение, что позволяет пользоваться услугами метрополитена.

“И также до конца года будет запущена аналогичная система пропуска пассажиров в КП “Киевпасстранс”, - сообщил Р.КРАМАРЕНКО.

Впоследствии будет происходить подключение других дополнений, в частности, коммунального (льготы на оплату коммунальных услуг), медицинского (льготы по медицинским услугам, в частности, на приобретение лекарств) и дополнений лояльности.

“Отмечу, что будут льготы, которые можно использовать на другие нужды, например, вместо оплаты проезда покупать продукты и целевые льготы на оплату коммунальных услуг”, - сказал Р.КРАМАРЕНКО.

Предусмотрено, что экспериментом в Киеве будет охвачено около 80 тысяч человек – это категории, которым столичные власти предоставили право на бесплатный проезд в метрополитене и других видах коммунального транспорта: студенты, школьники и инвалиды с соответствующими льготами на проезд от городских властей.

“Мы планируем, если будут предложены конкретные системы, которые смогут работать, а у нас основное из условий конкурса это то, что данная система запускается с 1 октября для того, чтобы в сентябре внести изменения в финансирование в четвертом квартале указанных льгот и начать работать с тем небольшим количеством людей по карточке киевлянина с тем, чтобы с 1 января внедрить эту систему в полном объеме”, - сказал Р.КРАМАРЕНКО.

В КГГА ожидают, что внедрение проекта будет иметь как социальный, так и экономический эффект.