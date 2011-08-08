В Киев возвращаются дожди

Завтра в западных областях Украине ожидаются дожди, местами сильные (в Карпатах очень сильные дожди).

В Житомирской, Винницкой, а днем и в большинстве северных областей кратковременные дожди, местами сильные, грозы, в отдельных пунктах град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах местами 25-30 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории - без осадков.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днем в западных областях 18-23°, в северных и местами в центральных областях 23-28°, на остальной территории 29-34°.

Ветер юго-западный, с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с.

В Киевской области во вторник ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 16-18°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 20-25°, в Днепре возле Киева 21°.