17-летняя беременная девушка перерезала горло родной бабушке

В Павлограде Днепропетровской области 17-летняя беременная девушка жестоко убила родную бабушку – 73-летнюю пенсионерку.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, преступление было совершено 3 августа, однако тело женщины было обнаружено 6 августа. В тот же день внучка убитой родила своего второго ребенка.

Установлено, что девушка пришла навестить бабушку в ее квартиру и принесла лекарства. Внезапно между ними возникла ссора, во время которой внучка схватила кирпич и нанесла бабушке по голове шесть ударов, а затем перерезала ей горло кухонным ножом. С целью сокрытия следов преступления девушка решила сымитировать ограбление.

Следственным отделом Павлоградского городского отдела милиции было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Роженица находится в медицинском заведении под охраной и дает показания.