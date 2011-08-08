Эксперт: повторение рецессии зависит от Европы, а не США

Стабильность мировой экономики целиком зависит от Европы, а не от США, заявил в интервью NBC в воскресенье экс-глава (1987-2006) Федеральной резервной системы США Алан Гринспен.

"Повторение рецессии зависит от Европы, не от США. У нас было все в порядке, пока не начались проблемы у Италии. Это дестабилизировало евро", - сказал Гринспен.

Он согласился с журналистом в том, что стимулирование экономики необходимо, но финансовое регулирование может сказываться негативно на экономическом росте. "Увеличение налогов и сокращение государственных расходов - необходимые меры, но и то, и другое вредит экономике", - отметил бывший глава ФРС.

По мнению Гринспена, понижение кредитного рейтинга США агентством S&P негативно скажется на состоянии рынков.

"Но казначейские ценные бумаги США в безопасности. США могут выплатить любой долг, какой у них есть, потому что они всегда могут напечатать побольше денег", - отметил он.

"S&P задело за живое, дав понять, что происходит что-то плохое. И оно подорвало самооценку США, задело за живое больше, чем я ожидал. С точки зрения экономики мне ясно, что у нас все в порядке. Но решение агентства связано с потолком госдолга, с тем, как конгресс обсуждал это до самой последней минуты", - цитирует РИА "Новости".