На Харьковщине участились случаи нападения пауков на людей

В Харьковской области участились случаи нападения пауков на людей в ночное время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной санитарно-эпидемиологической службы.

По имеющейся информации, такие случаи начали регистрировать в последние три года в июле – августе.

Так в 2011 году на территории области уже зарегистрировано 3 случая укусов пауков в ночное время.

В облСЭС отмечают, что в целом на территории области насчитывается свыше 370 видов пауков, из которых около 30 относятся к группе «пауков-волков» и есть слабоядовитыми. Их укусы не вызывают тяжелых осложнений.

Однако в СЭС советуют людям, которые пострадали от нападения пауков, обращаться к врачу для осмотра и необходимого лечения. Укусившего паука необходимо доставить в отдел медицинской паразитологии Харьковской областной СЭС для определения вида, к которому он принадлежит.

Справка УНИАН. Наиболее опасные для человека пауки - каракурты, тарантулы – встречаются только в южных областях Украины (Одесской, Херсонской, Николаевской). Укусы этих насекомых для человека и животных очень ядовитые и могут при отсутствии лечения повлечь тяжелые осложнения.