Азаров поддержит развитие ремесел (добавлены фото)

21:00, 06 августа 2011
Общество
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"Соберите всех руководителей союзов"

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству культуры организовать встречу с представителями союзов и объединений творческих деятелей и обсудить вопрос поддержки и развития народных ремесел.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Н.АЗАРОВ заявил во время посещения II Международного этнофестиваля "Жатва-2011" в Национальном музее народной архитектуры и быта в Пирогово.

Премьер-министр Украины Николай Азаров (в центре) общается с детьми

Своими руками сделанная подкова

...с ковровщицей у ткацкого станка

... с министром аграрной политики наблюдают за приготовлением пирогов

...мелет зерно на жерновах

 

"Соберите всех руководителей союзов, и я с ними встречусь. На этой встрече я хочу услышать конкретные предложения, чем мы можем им помочь", - сказал Н.АЗАРОВ, обращаясь к первому замминистра культуры Юрию БОГУЦКОМУ.

Фото Олега Маркевича / POOL / УНИАН

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