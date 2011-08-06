Азаров поддержит развитие ремесел (добавлены фото)
21:00, 06 августа 2011Общество
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"Соберите всех руководителей союзов"
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству культуры организовать встречу с представителями союзов и объединений творческих деятелей и обсудить вопрос поддержки и развития народных ремесел.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Н.АЗАРОВ заявил во время посещения II Международного этнофестиваля "Жатва-2011" в Национальном музее народной архитектуры и быта в Пирогово.
|Премьер-министр Украины Николай Азаров (в центре) общается с детьми
|Своими руками сделанная подкова
|...с ковровщицей у ткацкого станка
|... с министром аграрной политики наблюдают за приготовлением пирогов
|...мелет зерно на жерновах
"Соберите всех руководителей союзов, и я с ними встречусь. На этой встрече я хочу услышать конкретные предложения, чем мы можем им помочь", - сказал Н.АЗАРОВ, обращаясь к первому замминистра культуры Юрию БОГУЦКОМУ.
Фото Олега Маркевича / POOL / УНИАН
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