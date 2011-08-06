Львовский университет: арест Тимошенко украл веру у молодых украиинцев

Арестом бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО власть показала, что Украина не состоялась как демократическое европейское государство.

Об этом говорится в предоставленном УНИАН “Академическом слове в защиту достоинства общества” Львовского национального университета имени Ивана Франко за подписью ректора ЛНУ Ивана ВАКАРЧУКА.

Суд над Ю.ТИМОШЕНКО, отмечено в документе, превратился в «вариант политического спектакля нового времени с плохой режиссурой и еще худшей игрой задействованных в ней актеров».

«К сожалению, суд над бывшим премьером, лидером партии, за которую отдала свои голоса почти половина избирателей Украины, превратился в судилище с наперед известным результатом, что и вызвало международный резонанс и немедленную реакцию международного сообщества», - говорится в документе.

«Нам очень жаль, что именно накануне двадцатой годовщины Независимости нашей страны нынешняя система власти решила предоставить всему миру демонстративное и убедительное доказательство того, что Украина не состоялась как демократическое европейское государство», - считает академическое сообщество Львовского национального университета.

По мнению подписантов документа, «это значит, что у миллионов молодых украинцев – тех, которые родились в независимой Украине, украли веру в способность нашего государства и общества создать им условия для цивилизованного будущего, где права человека и его достоинство охраняет Закон. Государство, если оно заботится о своей международной репутации и имидже, не может накануне своего дня рождения устраивать политические инсинуации и судилища, которые, скорее, являются формой государственного самоубийства, чем шагом к установлению справедливости».