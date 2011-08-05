Погода на субботу

6 августа в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается малооблачная погода, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, будет преобладать ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей 15-20°; днем 20-25°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье до 27°.

В Киеве и области будет малооблачно, без осадков. Температура по области ночью 9-14°, днем 20-25°. По г. Киеву температура ночью 12-14°, днем 22-24°.

5 августа температура воды в Черном море 20-25°, в Азовском море 23-26°; в Днепре возле Киева 22°.