Обама уверяет, что дефолта не будет

Лидеры Демократической и Республиканской партий пришли к компромиссному соглашению по госдолгу. Об этом сообщил президент США Барак Обама.

Президент США Барак Обама в прямом телеэфире сообщил, что он, лидер демократов в Сенате Гэри Рид, а также спикер палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер смогли прийти к компромиссному варианту решения проблемы о повышении лимита госзаимствований. Обама заверил нацию, что стране удастся избежать дефолта.

"Я хочу сообщить, что лидеры Конгресса смогли прийти к соглашению о снижении бюджетного дефицита для избежания дефолта, который оказал бы разрушительное воздействие на нашу экономику", - сказал Обама, выступая в воскресенье вечером на пресс-конференции в Белом доме.

Обама сообщил, что представители и Демократической, и Республиканской партий пошли на уступки. В результате был выработан проект документа, который в ближайшее время будет поставлен на голосование в Конгрессе. Президент заявил, что согласно достигнутому компромиссу, правительство США произведет сокращения бюджетных расходов, которых страна не знала со времен Президента Эйзенхауэра.

Обама сказал, что соглашение позволит сократить дефицит бюджета на 1 трлн долл. в течение 10 лет.

Достигнутый компромисс далек от идеала, к которому он стремился, однако он позволит администрации сохранить программы по созданию новых рабочих мест и поддержке образования. Он также отметил, что сокращения бюджета не нанесут вреда экономике страны.

Вторая часть соглашения по госдолгу очень важна, так как согласно ей в Конгрессе создается двухсторонний комитет, который должен выработать пакет предложений по дальнейшему снижению дефицита. Эти предложения будут вынесены на рассмотрение Конгресса до окончательного голосования.

Ожидается, что голосование по документу состоится в понедельник.

ICTV