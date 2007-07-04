Киевские власти запланировали собрать с рыночных торговцев ещё 60 млн. грн.

В бюджет столицы ежегодно будет поступать на 60 млн. грн. больше благодаря повышению рыночного сбора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию заместителя председателя КГГА, депутата Киеврады и члена Постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Сергея ЗИМИНА.

«Рыночный сбор не пересматривался еще с 1999 года. Он составлял 1 грн. 80 коп. При этой ставке мы ежегодно получали в бюджет 36 млн. грн. Перед городом стоят очень серьезные социально-экономические проблемы, и бюджетный комитет Киеврады ищет возможности для наполнения доходной части бюджета столицы. Мы просчитали, что повышение сбора до 5 грн. для физических лиц и до 15 грн. – для юридических не будет обременительным для торговцев. А в бюджет это повышение принесет, по нашим подсчетам, 95 млн. грн. в год. То есть, мы получим на 60 млн. грн. больше», - заявил С.ЗИМИН.

По его словам, благодаря этим средствам столичная власть сможет решить очень серьезные вопросы со строительством школ и дорог, улучшением выполнения программы «Твой дом, твой двор» и много другого.

«Я думаю, что в торговцев такое повышение особых проблем не вызовет, а для Киева это очень важно», - добавил С.ЗИМИН.

Как сообщал УНИАН, решение о повышении рыночного сбора в столице было принято 26 июня на сессии Киевского городского совета.