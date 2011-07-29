Янукович подписал изменения к закону о госзакупках

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 17 мая приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок».

После этого представители Всемирного банка и Еврокомиссии высказали замечания к документу.

1 июня во время визита в Брюссель первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ заявил, что Украина планирует доработать закон о госзакупках, принятый 17 мая, с экспертами Всемирного банка.

17 июня Президент воспользовался правом вето в отношении закона и вернул документ в парламент со своими предложениями.

В частности, Президент считает, что предложенные изменения существенно ограничивают сферу применения Закона Украины "Об осуществлении государственных закупок".

По мнению Президента, предложения по исключению из сферы действия закона закупок, осуществляемых за средства предприятий государственного и коммунального секторов экономики, не отвечают европейским стандартам, международным обязательствам Украины относительно адаптации ее законодательства к законодательству ЕС.

“Существенное расширение перечня случаев, на которые не распространяется действие закона, а, следовательно, и процедуры закупки, может привести к ограничению конкуренции в соответствующих сферах, повышению коррупционных рисков во время осуществления соответствующих закупок, а также к неэффективному расходованию бюджетных средств и дополнительных бюджетных расходов”, - отмечается в предложениях Президента.

В.ЯНУКОВИЧ считает целесообразным не выводить из-под сферы действия Закона "Об осуществлении государственных закупок" случаи, когда предметом государственных закупок является: товары и услуги, которые закупаются органами и учреждениями выполнения наказаний, следственными изоляторами (производственными мастеровыми и подсобными хозяйствами таких учреждений и изоляторов); товары и услуги, которые непосредственно закупаются для проведения выездных гастрольных мероприятий творческих коллективов и исполнителей, а также культурно-художественных и туристических мероприятий и фестивалей; корм для цирковых животных; товары и услуги для создания новых постановок (концертов), изготовления (создания) начальных видеоматериалов, аудиовизуальных произведений; товары и услуги, предназначенные непосредственно для обеспечения проведения каких-либо мероприятий и официального приема при участии Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины и членов Кабинета министров Украины; услуги по авиаперевозке всех государственных официальных делегаций.

Кроме того, принимая во внимание, что закон значительно расширяет возможности применения процедуры закупки у одного участника, Президент считает целесообразным исключить из действующего перечня предметов закупки поставки электрической, тепловой энергии, ее транспортировки; услуги по централизованному отоплению, водоснабжению и водоотводу.

8 июля Верховная Рада приняла этот закон, с учетом всех предложений Президента.