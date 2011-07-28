Сержант избил солдата за отказ принести пиво
23:19, 28 июля 2011Общество
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Возбуждены два дела о дедовщине
Военная прокуратура Симферопольского гарнизона возбудила два уголовных дела по фактам избиения военнослужащих в воинской части в Крыму.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
Так, по данным следствия, в одном случае младший сержант избил солдата за отказ принести ему две бутылки пива.
Во втором случае младший сержант, желая продемонстрировать свое физическое и служебное превосходство, неоднократно избивал трех подчиненных военнослужащих.
Обе истории произошли в одной воинской части. Ее номер прокуратура не сообщает.
Дела заведены по ч. 2 ст. 424 Уголовного кодекса Украины - "превышение военным власти или служебных полномочий".
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