Сержант избил солдата за отказ принести пиво

Военная прокуратура Симферопольского гарнизона возбудила два уголовных дела по фактам избиения военнослужащих в воинской части в Крыму.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Так, по данным следствия, в одном случае младший сержант избил солдата за отказ принести ему две бутылки пива.

Во втором случае младший сержант, желая продемонстрировать свое физическое и служебное превосходство, неоднократно избивал трех подчиненных военнослужащих.

Обе истории произошли в одной воинской части. Ее номер прокуратура не сообщает.

Дела заведены по ч. 2 ст. 424 Уголовного кодекса Украины - "превышение военным власти или служебных полномочий".