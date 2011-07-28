10 тысяч верующих УПЦ КП прошли крестным ходом в Киеве

Около 10 тысяч верующих приняли сегодня участие в крестном ходе, организованном Украинской православной церковью Киевского Патриархата по случаю Дня крещения Украины-Руси.

Как передает корреспондент УНИАН, участники крестного хода прошли от Владимирского собора к памятнику святому Владимиру. Особенностью нынешнего крестного хода стала остановка его участников на Софийской площади для свершения молебна по случаю 1000-летия закладки собора Святой Софии в Киеве.

После завершения молебна на Владимирской горке Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ обратился к верующим с торжественной речью, в которой отметил чрезвычайную важность для Украины-Руси принятия христианства. "Крещение обратило наш народ от неправды к правде", - отметил Патриарх ФИЛАРЕТ.

Он также еще раз отметил необходимость объединения православных церквей в Украине и создания единой поместной православной церкви. "Мы уверены, что в Украине будет единая поместная православная церковь", - сказал Патриарх ФИЛАРЕТ.

"Мы не враги России, Русской церкви. Мы братья, и искренние братья. Но мы хотим иметь это братство как равные, а не быть подчиненными", - сказал он. "Если полюбим свое, то научимся любить и соседей, и ближних", - добавил Патриарх ФИЛАРЕТ.