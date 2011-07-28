Пьяный водитель сбил двоих детей: 7-летний погиб, 5-летняя - в больнице

В поселке Рядовое Дергачевского района Харьковской области в результате ДТП погиб семилетний ребенок.

Как сообщили УНИАН в областном управлении ГАИ, еще одна пострадавшая – пятилетняя девочка – с травмами направлена в детскую больницу Харькова.

По данным правоохранителей, ДТП произошло 27 июля около 14.20 на обочине грунтовой дороги, неподалеку от водоема в селе Рядовое.

Водитель автомобиля ВАЗ-2121, совершив наезд на детей, попробовал скрыться. Правоохранители задержали его и доставили в Дергачевский райотдел милиции.

По словам начальника Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Ларисы ВОЛКОВОЙ, 27-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания. По результатам наркологической экспертизы, во время ДТП он пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело.