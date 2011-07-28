В Одессе трое россиян снимали порно в режиме он-лайн

Сотрудники Главного управления МВД Украины в Одесской области разоблачили в Одессе интернет-порностудию, которую организовали трое граждан Российской Федерации. Об этом сообщает ТСН.

Проверяя информацию о том, что две одесситки с помощью веб-камер через интернет на нескольких сайтах, которые занимаются распространением "продукции порнографического характера", была проведена оперативная закупка этой "продукции".

Позже экспертиза подтвердила, что распространяемое видео содержит элементы порнографии.

Следствием было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических продуктов) Уголовного кодекса Украины, после чего милиционеры провели обыск дома, где располагалась порностудия.

Во время проведения обыска сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, разоблачили и задержали преступную группу, специализировавшуюся на изготовлении, сбыте и распространении порнографии через интернет.

Среди задержанных трое граждан РФ в возрасте 25-26 лет, которые организовали и обеспечивали деятельность порностудии, и четыре девушки в возрасте от 18 до 23 лет, которые выступали актрисами в порно.

Как отмечают в украинском МВД, по заказу клиента выбранная им девушка исполняла его эротические пожелания в реальном времени. За минуту "частного шоу" клиент платил 3 доллара.

Студия располагалась в арендованном 7-комнатном доме в Одессе, который был полностью обеспечен необходимой техникой. Во время обыска правоохранители изъяли все техническое оборудование: системные блоки, мониторы, веб-камеры, сервер, кредитные карточки и договор на подключение к интернету.