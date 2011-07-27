Филарет напоминает: когда Десятинная строилась, Москвы еще не было

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ подчеркнул, что Украинская православная церковь Киевского патриархата выступает за восстановление Десятинной церкви. Об этом он сказал в интервью газете “День” (№130 от 27 июля 2011 года).

Он напомнил, что ранее церковь выступала за восстановление Михайловского монастыря. “Тогда тоже развернулась дискуссия между разными экспертами: одни выступали за, другие - против. В конечном итоге, когда монастырь появился, критика прекратилась. Все увидели, что лучше возрожденная святыня, чем пустое место, где выгуливают собак”, - отметил он. По его словам, Десятинная церковь имеет не менее важное значение. ФИЛАРЕТ подчеркнул: “Для нас она, как и Софийский собор - символ Киевской Руси-Украины”. При этом подчеркнул, что “мы стоим на позиции, чтобы фундамент Десятинной церкви оставили и чтобы к нему обеспечили доступ. Так, как есть доступ к останкам Михайловского Златоверхого”.

ФИЛАРЕТ отметил: “Но проблема заключается в том, кому отстроенная сакральная достопримечательность будет принадлежать. А она должна принадлежать правдивой Украинской церкви. Не российской под названием - «украинская». Потому что если ее отдадут Московскому патриархату, то это нужно воспринимать как нахальные посягательства России на нашу историю и духовность”. “Северный сосед глубоко ошибается, если считает Десятинную церковь, как и Софийский собор, - своими. Это храмы Киевской Руси. И когда они строились, Москвы еще не было”, - прибавил он.

ФИЛАРЕТ отметил, что Десятинная церковь должна принадлежать УПЦ КП. “После объединения. Верим, что оно таки состоится между УПЦ МП, УАПЦ и УПЦ КП. Вот тогда, а не в сегодняшних реалиях, возродим святыню. А пока выступаем против того, что Московский патриархат там незаконно поставил часовню”, - добавил он.

ФИЛАРЕТ, отвечая на вопрос “При каких условиях возможно объединение?” отметил, что в 2009 году было проведено несколько встреч представителей УПЦ КП и УПЦ МП - на предмет подготовки диалога между двумя Церквями. “Но вскоре, под давлением патриарха КИРИЛЛА, они прекратились. РПЦ выступает за преодоление разделения православия в Украине. Однако она хочет, чтобы мы, объединившись, подчинились Москве”, - добавил он. По его словам, “несмотря на то, что эти переговоры прекратились, у Украинской православной церкви Московского патриархата не исчезло стремление к независимости от Москвы”. Он отметил, что “об этом, в частности, шла речь на их Поместном соборе, который происходил в начале июля”. “Очевидно, вокруг данного вопроса поднялась шумиха. А раз поднялась шумиха, значит есть силы, которые выступают за самостоятельность, и которые, надеемся, будут побеждать. Тогда у них другого пути, как к объединению с Киевским патриархатом, не будет”, - добавил ФИЛАРЕТ.

Он выразил убеждение, что “Киевский патриархат станет признанной автокефальной церковью”.

ФИЛАРЕТ, отвечая на вопрос изменились ли отношения УПЦ КП с руководством государства после встречи Президента со Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), которая состоялась весной, отметил, что УПЦ КП приветствовала декларацию Президента Украины о равном отношении ко всем церквям, “однако не видим, чтобы она всеми и всюду реализовывалась”. “Правда, после встречи Виктора ЯНУКОВИЧА с ВСЦиРО кое-что изменилось. В частности, на 20-летие независимости надеемся, что будем молиться вместе. Потому что в прошлом году Виктор Федорович посетил только УПЦ МП, а другие проигнорировал”, - добавил он. При этом отметил, что “очевидно, одинаковое содействие всем церквям на практике начнется тогда, когда глава государства заявит о самостоятельности украинской политики, экономики, гуманитаристики...”

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года был объявлен блиц-конкурс на определение лучшей градостроительной, культурной, архитектурной и художественной концепции консервации и современной музеефикации аутентичных остатков церкви Богородицы (Десятинной), памятника археологии национального значения «Город Владимира – детинец древнего Киева с фундаментами Десятинной церкви» с созданием архитектурного ансамбля с возможностью экскурсионного посещения, отправления религиозных потребностей граждан и проведения протокольных мероприятий.

19 мая победителями объявленного конкурса стали два проекта, которые набрали одинаковое количество голосов жюри. Их было решено объединить.

Одна из концепций-победительниц, которую представил архитектор Андрей МИРГОРОДСКИЙ, предусматривает музеефикацию остатков исторического фундамента, возведение стеклянного покрытия над ним с сооружением часовни у входа со стороны Пейзажной аллеи и восстановление ротонды за музеем.

Другая концепция-победительница, предложенная архитектором Ольгой КРУГЛЯК, предусматривает мощную застройку на месте Десятинной церкви, а именно возведение тяжелого храма-“панцирника” образца Х века на фундаменте Десятинной церкви.