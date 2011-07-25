Рыбак погиб, зацепив удочкой линию электропередач

В Харьковской области близ поселка Коломак от поражения электротоком погиб 26-летний житель села Ивашки Золочевского района.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Харьковской области, трагедия произошла 24 июля ночью на глазах женщины, вместе с которой мужчина этой ночью отдыхал на пруду. После рыбалки они уже собирались домой. Женщина села в лодку, а мужчина пошел собирать вещи. Подняв с травы удочку, он зацепил ею линию высоковольтных электропередач. От поражения электротоком напряжением в 10 000 вольт мужчина погиб на месте.