Укрзализныцю просят вернуть популярный дизель-поезд

Черниговская областная государственная администрация обратилась к руководству Укрзализници с требованием возобновить движение пригородного льготного дизель-поезда Чернигов-Горностаевка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, 20 июня по решению руководства Киевской дирекции железнодорожных перевозок Укрзализници был отменен популярный среди черниговцев дизель-поезд Чернигов-Горностаевка.

Этим маршрутом пользовались как жители города, имеющие пригородные дачные участки, так и жители населенных пунктов вдоль железной дороги, а пенсионеры и люди пожилого возраста имели право на бесплатный проезд. Замена этого пригородного маршрута поездом повышенного комфорта, в котором не предусмотрено льгот, вызвало существенное неудовлетворение горожан, отметили в пресс-службе.

О своем намерении посодействовать решению этого вопроса заявил народный депутат Украины от Партии регионов Григорий МАНЬКОВСКИЙ.