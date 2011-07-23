Донецкий горсовет продает участок под мусоросжигательный завод

Донецкий городской совет вынес решение о продаже за 4 млн. 664,95 тыс. грн. земельного участка несельскохозяйственного назначения под строительство и дальнейшую эксплуатацию мусоросжигательного завода в Пролетарском районе города.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сессии горсовета.

Земельный участок, площадью 93,299 тыс. кв. метров, решено продать обществу с ограниченной ответственностью «ЭКОЭНЕРДЖИ ДОНЕЦК» «для строительства и дальнейшей эксплуатации предприятия по производству энергии из отходов». Цена участка земли исходила из стоимости одного квадратного метра, которая составляет 50 грн.

Данное решение депутаты приняли, несмотря на проходившую сегодня под зданием горсовета акцию протеста жителей Пролетарского района против строительства данного завода. Комментируя принятое сессией решение, Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО заверил, что мусоросжигательный завод, аналоги которого уже существуют в Европе, «будет безопасен».

«Проект строительства должен быть закончен и утвержден в четвертом квартале этого года», - добавил мэр.