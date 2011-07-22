Владелец корпорации «Столица» объявлен в международный розыск

Владелец корпорации "Столица" Валентин ИСАК объявлен в международный розыск.

Об этом сообщает газета «Коммерсант-Украина» (№ 118 от 22 июля) со ссылкой на заместителя прокурора Оболонского района Киева Дмитрия СЫСОЕВА.

"Его ищут Интерпол и Европол", - цитирует газета Д.СЫСОЕВА.

По его словам, уголовное дело было возбуждено 30 апреля по ст. 191 ч. 5 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах; карается от 7 до 12 лет лишения свободы). В.ИСАК проходит в деле как организатор преступления.

Кроме того, обвинения по той же статье предъявлены директору компании "Трест 'Киевгорстрой-1'" (входит в корпорацию "Столица") Валерию БАБИЧУ, исполнительному директору Владиславу ЦЫМБАЛУ и советнице В.ИСАКА Ирине САВЧЕНКО. В.БАБИЧ обвиняется также в служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия (ст. 366 ч. 2 УК; санкция – от 2 до 5 лет). И.САВЧЕНКО оспаривала возбуждение уголовного дела, но вчера суд отклонил ее требования, утверждает Д.СЫСОЕВ.

Возбуждение уголовных дел связано с "крупным торгово-развлекательным центром на Оболони", сообщил газете заместитель прокурора. Речь идет о ТРЦ Dream Town, застройщиком которого был «Трест «Киевгорстрой-1», утверждает источник газеті, близкий к сторонам конфликта. Между инвестором ТРЦ – компанией "Вита Веритас" Александра МЕЛАМУДА и Гари КОРОГОДСКОГО – и застройщиком в 2009 году возник конфликт. По заявлению "Вита Веритас", "Киевгорстрой-1" не выполнила строительные работы, хотя получила за них средства. Застройщик в феврале 2009 года получил решение постоянно действующего третейского суда при корпорации "Сила закона" в Полтаве, согласно которому компания является владельцем части ТРЦ. "Обвинения были предъявлены по данному факту – лица предприняли попытку хищения имущества с помощью получения незаконного решения третейского суда", – сообщил Д.СЫСОЕВ.

Совладелец "Вита Веритас" Г.КОРОГОДСКИЙ давать комментарии по поводу уголовного дела отказался, но отметил, что стороны вели хозяйственные споры. "Вита Веритас" требовала в судах возмещения 601,36 млн. грн. – затрат на строительство ТРЦ, уплаты процентов по кредитам и других затрат.

"Киевгорстрой-1", в свою очередь, требовал выплаты ему 371 млн. грн. – долга по договору и штрафных санкций.

"20 июля Киевский хозсуд вынес решение в нашу пользу о выплате 530 млн. грн.", – отметил Г.КОРОГОДСКИЙ.