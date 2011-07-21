Кабмин разъяснил, кто будет работать во время войны

Кабинет министров Украины утвердил Порядок привлечения работоспособных лиц к общественно полезным работам в условиях военного положения.

Соответствующее постановление от 13 июля № 753 обнародовано на Правительственном портале.

Согласно документу, термин “общественно полезные работы” означает виды временной трудовой деятельности работоспособных лиц в условиях военного положения, которые осуществляются для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины, других воинских формирований и сил гражданской защиты, обеспечения функционирования национальной экономики и системы обеспечения жизнедеятельности населения, не могут быть связаны с предпринимательством или другой деятельностью, направленной на получение прибыли, и к которым принадлежит широкий круг работ и услуг, которые не нуждаются, как правило, в специальной профессиональной подготовке.

К общественно полезным работам привлекаются работоспособные лица, в том числе лица, которые не подлежат призыву на военную службу, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений к работе в условиях военного положения (кроме работоспособных лиц, которые привлечены к работе в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения и забронированы за предприятиями на период мобилизации и военного времени с целью выполнения работ, имеющих оборонный характер), а именно: безработные и другие незанятые лица; работники функционирующих в условиях военного положения предприятий (по согласованию с их руководителями), которые не привлечены к выполнению мобилизационных задач (заказов) и не зачислены в состав внештатных (невоенизированных) формирований гражданской защиты, - в порядке перевода; лица, занятые в личном крестьянском хозяйстве; студенты высших учебных заведений, учащиеся и слушатели профессионально-технических учебных заведений.

С каждым из отмеченных лиц заключается срочный трудовой договор.

Запрещается привлекать к общественно полезным работам малолетних детей и детей в возрасте от 14 до 15 лет, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, а также беременных женщин в случае, если выполнение таких работ может негативно повлиять на состояние их здоровья.

Оповещение, сбор и комплектование групп работоспособных лиц, которые привлекаются к выполнению общественно полезных работ, непосредственно обеспечивается военным командованием при содействии сельских и поселковых голов, руководителей предприятий (включая жилищно-эксплуатационные предприятия, учебные заведения и пр.).

К перечню общественно полезных работ, который утвержден Кабмином, относятся ремонтно-восстановительные работы, в первую очередь работы, которые выполняются на объектах обеспечения жизнедеятельности: разбор завалов, расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог.

Кроме того, перечень включает строительство защитных сооружений гражданской защиты (гражданской обороны), противооползневых, противопаводковых, противоселевых, протилавинных, противоэрозийных и других инженерных сооружений специального назначения и др.