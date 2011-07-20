Нафтогаз возьмет кредит, чтобы рассчитаться с Газпромом

НАК «Нафтогаз Украины» намерен привлечь кредит у ПАО «Государственный экспортно-импортный банк» (Укрэксимбанк) для расчетов с российским «Газпромом» за поставленный в июле природный газ.

Об этом сказано в обосновании процедуры торгов с одним участником, обнародованной компанией на Интернет-портале «Государственные закупки».

Размер займа не уточняется ни в тендерной документации, ни в самом объявлении о торгах. При этом указывается, что кредит планируется привлечь на период 2011-2012 гг. Стоимость услуг банка в рамках планируемого к подписанию договора составит 120,675 млн. грн.

В обосновании необходимости проведения торгов по процедуре с одним участником НАК отмечает, что она применяется в связи с дефицитом оборотных средств компании, ограниченным кругом банков, которые предложили финансирование, ограниченностью времени и необходимостью накопления достаточного объема оборотных средств для выполнения обязательств перед «Газпромом» по оплате газа импортированного в июле.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

В июле «Нафтогаз Украины» перечислил ОАО «Газпром» около 860 млн. долл. США за импортированный в июне природный газ.