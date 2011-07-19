В Кривом Роге из банкомата выдолбали 441 тысячу гривен

В Кривом Роге Днепропетровской области сотрудники милиции задержали двух злоумышленников, которые похитили ночью 13 июля из банкомата более 441 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

Воры взломали навесной замок на двери служебного входа одного из магазинов и проникли в помещение, где находился банкомат. С помощью кувалды, лома, автомобильного клапана, ножовки по металлу и разводного ключа они повредили банкомат и похитили из него четыре ящика с деньгами. Сумма нанесенного ущерба составила 441,26 тыс. грн.

Ворами оказались безработные мужчины в возрасте 55 и 37 лет. После задержания у них изъята часть похищенного – 144,8 тыс. грн.

Следственным отделом Дзержинского райотдела милиции Кривого Рога против задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.